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Мы готовы доставить Ваш заказ до терминала транспортной компании "ПЭК" абсолютно бесплатно. Перевозка до пункта выдачи, расположенного по адресу 392030, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А, оплачивается непосредственно перевозчику. Если Вам нужна доставка заказа по г. Тамбову, просьба указать эту информацию при оформлении заказа. Доставку по городу также осуществляет транспортная компания.
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