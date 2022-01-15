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Как купить железную мебель в Тамбове

Уважаемые покупатели!
Наш сайт работает в режиме интернет-магазина, указанные цены действительны для нашего центрального офиса.
Мы готовы доставить Ваш заказ до терминала транспортной компании "ПЭК" абсолютно бесплатно. Перевозка до пункта выдачи, расположенного по адресу 392030, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А, оплачивается непосредственно перевозчику. Если Вам нужна доставка заказа по г. Тамбову, просьба указать эту информацию при оформлении заказа. Доставку по городу также осуществляет транспортная компания.

  • Позвонить и заказать по телефону: +7(473)292-78-92;
  • Написать заявку по электронной почте - tambov@sclad.ru;
  • Оформить заказ через Интернет магазин мебели из металла - Tambov.Sclad.ru;
  • Внимание: В Тамбове у нас только пункт выдачи и посмотреть товар нельзя. Адрес: 392030, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13А;
  • Вы можете заказать доставкой любой транспортной компанией как в пункт выдачи, так и на Ваш адрес.

Остались вопросы? Набирайте +7(473)292-78-92 – получите бесплатную консультацию специалиста, оформляйте заказ.

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